Глава Лосино-Петровского Джеглав проверил подготовку к отопительному сезону

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил подготовку к отопительному сезону в поселке Биокомбината. Он оценил состояние инженерных коммуникаций в многоквартирных домах.

Глава Сергей Джеглав проверил готовность совместно с представителями управляющих компаний и активными жителями. Дом № 6б полностью оснащен к запуску тепла: в подвале установили новые электросчетчики, которые передают показания в управляющую компанию, оборудование работает исправно.

В доме № 30 провели ревизию запорной арматуры и теплоизоляцию труб. Это поможет сохранить тепло в морозы.

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