Глава Лосино-Петровского проверил теплосети дома № 1 в Октябрьском проезде

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил готовность многоквартирного дома № 1 в Октябрьском проезде к зиме. Вместе с жителями он осмотрел тепловые сети.

Сергей Джеглав, его заместитель Роман Мещеряков, председатель многоквартирного дома и представители управляющей компании спустились в подвал. Там специалисты провели теплоизоляцию, отремонтировали внутренние инженерные коммуникации и опрессовали сети. Вся система в доме № 1 на Октябрьском проезде соответствует требованиям. Аварийных ситуаций не возникло.

Отметим, дом готов к запуску отопления благодаря взаимодействию жителей с сотрудниками управляющей компании.

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