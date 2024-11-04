Глава Лосино-Петровского Джеглав поздравил ветерана с вековым юбилеем

Глава городского округа Лосино-Петровский поздравил жительницу поселка Свердловский Октябрину Ивановну со 100-летним юбилеем. В годы Великой Отечественной войны она работала волонтером и помогала солдатам.

Октябрина Ивановна окончила школу и отправилась работать на тонко-суконную фабрику. Здесь она трудилась до пенсии. В годы войны юная Октябрина помогала солдатам. Ее наградили медалями «Ветерана труда» и «Участник Великой Отечественной войны».

Она прожила с мужем 43 года. Воспитала сына, внуков, правнуков и праправнуков. Все они заботятся о бабушке.

Именинница рассказала, что секрет долгожительства в движении. Она по сей день самостоятельно готовит еду и занимается домашними делами.

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