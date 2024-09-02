Глава Лобни Анна Кротова встретилась с жителями микрорайона Красная Поляна

Встреча с жителями микрорайона Красная Поляна прошла в Лобне. Глава округа Анна Кротова рассказала о планах по благоустройству.

Работы по благоустройству площади начались в микрорайоне Красная Поляна. Новую зону отдыха не оставят без парковки.

«У местных жителей возник вопрос, связанный с дефицитом парковочных мест. Пригласила их на встречу, где мы обсудили возможные варианты его решения. По плану благоустройства будет сохранена парковка на семь мест», — рассказала Анна Владимировна.

Также на встрече жителям дома № 1 на Спортивной улице порекомендовали провести собрание для строительства новой парковки на месте газона. Кроме того, рассматривается вариант строительства парковки вблизи магазина на улице Краснополянской.

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