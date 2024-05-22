Глава Лобни встретилась с жителями города на выездной встрече

Администрация Лобни провела выездную встречу с жителями во дворе дома № 6 по улице Чехова. На вопросы жителей ответили представители профильных служб и организаций, а также глава муниципалитета Анна Кротова.

Теперь получить ответ на наболевший вопрос можно прямо по дороге с работы домой или во время прогулки. Столы для выездной администрации расставили на улице Чехова. Летний формат устроил всех участников встречи.

«Это повторный прием по данному адресу. Мы вернулись по просьбам жителей. После первой встречи, которая прошла 4 мая удалось решить основные проблемы», — отметила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Так, у дома № 6 на улице Чехова после ремонтных работ благоустроили территорию, обновили входную группу, очистили и продезинфицировали подвал, а также провели дератизацию контейнерной площадки. По адресу Чехова, 10 отремонтировали тепловые камеры и выполнили локальное утепление швов.

Кроме того, по просьбам жителей в микрорайоне запустили автобусный маршрут № 2 в обратном направлении и установили знаки остановки «Школа № 8» около дома № 12 на улице Чехова.

На новой встрече обсуждались локальные вопросы. В частности, жители дома № 2/2 на улице Ленина обратились с жалобой на сквозной проезд и стихийную парковку во дворе. В настоящее время разрабатывается проект организации движения.

По просьбе жителей дома № 10 будет укреплен пандус для маломобильных граждан. Также жители выразили обеспокоенность состоянием детской площадки. В ближайшее время ее благоустроят и покрасят. Еще запланировали полностью обновить в 2026 году.

Для удобства горожан выездные приемы как в помещении, так и на открытом воздухе проходят в выходные или вечером, когда люди не заняты на работе и могут встретиться со специалистами.

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