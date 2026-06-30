Глава Лобни вручила награды выпускникам колледжа «Подмосковье»

В этом году обучение в лобненском отделении колледжа «Подмосковье» закончили 340 студентов. 38 выпускников получили дипломы с отличием по разным специализациям.

На церемонии чествования лучших студентов присутствовала глава городского округа Анна Кротова. Она лично вручила дипломы 13 выпускникам, с отличием закончившим обучение по специальности «Сервис на транспорте».

«Большинство из ребят, как и студенты, получившие образование по другим „транспортным“ специальностям, будут работать в главной воздушной гавани нашей страны — „Шереметьево“, — сказала руководитель муниципалитета.

Представители аэропорта, также присутствовавшие на праздничном мероприятии, отметили, что соседство с городским округом Лобня дает «Шереметьево» хорошо подготовленных специалистов.

Среди технических профессий, которым обучают в местном отделении колледжа «Подмосковье», много востребованных, в том числе «Информационные системы и программирование», «Операционная деятельность в логистике», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».