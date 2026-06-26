Глава Лобни вручила награды выдающимся сотрудникам

Почетной грамотой Московской областной Думы наградили заместителя главы округа Марию Хортову за работу в правовом блоке.

Благодарственные письма губернатора Московской области получили советник главы муниципалитета Александр Коробкин и член Общественной палаты Елена Демчинская за участие во всероссийской премии «Служение». Из 1600 заявок от региона в финал вышли 54, два из них — проекты Лобни. Награды также вручили медицинским работникам и сотрудникам социальной сферы.

Исполняющая обязанности начальника управления образования Анастасия Акимова удостоена знака «За заслуги перед профсоюзами Московской области». Руководитель местного филиала Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников передал главе города благодарственное письмо от командования войсковой части.