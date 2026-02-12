Глава Лобни вручила награды ученым

Глава городского округа Лобня Анна Кротова посетила Федеральный научный центр «ВИК им. В. Р. Вильямса» и вручила Почетные грамоты ведущим сотрудникам учреждения. Награды за вклад в развитие отечественной науки получили старшие научные сотрудники Алина Иванова, Ольга Старшинова, Светлана Маляренко, Эдуард Рекашус и Светлана Сергеева.

Вместе с главой в научном центре побывали 15 учеников лобненской школы № 6. Поводом для визита стало открытие первого в округе агрокласса, которое состоится в следующем учебном году на базе этого образовательного учреждения.

Школьникам провели экскурсию по селекционно-тепличному комплексу, где ведутся передовые исследования в области биотехнологии, генетики и селекции растений. Ребятам рассказали о гибридизации, размножении гибридов ранних поколений и методах оценки устойчивости растений к болезням.

«Школа № 6 подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральным научным центром. Это партнерство важно для развития наставничества, которое принесет пользу подрастающему поколению и обеспечит местные предприятия квалифицированными кадрами», — отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Уже в сентябре 2026 года лобненские школьники сядут за парты первого агрокласса, чтобы начать свой путь в науку и сельское хозяйство.