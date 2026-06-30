Глава Лобни вручила ключи от квартиры семье очередников

Глава городского округа Лобня Анна Кротова 30 июня вручила ключи от собственной квартиры семье очередников. Она поздравила жительницу города и ее сына с новосельем.

В 2025 году администрации удалось обеспечить жильем восемь семей. Из аварийного жилья переселены 19 человек. В округе действуют муниципальные программы по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Мы ведем эту работу системно, год за годом выполняя взятые на себя обязательства. В текущем году реализация плана продолжается в установленном порядке», — отметила Анна Кротова.

В рамках социальной ипотеки жилье получают врачи и учителя. Программы «Земский доктор», «Социальная ипотека» и компенсация аренды жилья помогают привлекать в округ ценные кадры и создавать для них комфортные условия для жизни и работы.