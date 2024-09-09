Глава Лобни проверила строительство пешеходного перехода на Кольцевой улице

Ход работ по установке свай под опоры нового пешеходного перехода на Кольцевой улице проверила глава городского округа Лобня Анна Кротова. Рабочие уже поставили 20 свай, осталось еще две.

Глава городского округа Анна Кротова побывала на стройплощадке нового пешеходного перехода на улице Кольцевой.

«Все объекты, строящиеся в городе, под нашим постоянным контролем», — подчеркнула она в своем телеграм-канале.

Строители установили 20 свай, еще две поставят в ближайшее время. Рабочие зальют ростверк — это основной элемент фундамента. Он равномерно распределит нагрузку от здания на опорные столбы. Также специалисты готовят площадки для реконструкции железнодорожного полотна.

Для комфорта и безопасности жителей, новый переход оборудуют антивандальным остеклением и внутренним освещением.

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