Глава Лобни проверила строительство новой дороги к микрорайону Восточный

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе с заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Михаилом Шигабутдиновым оценила строительство Северного подъезда. Он соединит Северный обход Лобни и микрорайон Восточный.

Сейчас специалисты проводят работы по подготовке основания: уже уложена песчаная подушка и ведется отсыпка щебня. Далее строители приступят к укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия и установке бортовых камней.

Первый участок дороги готов на 97%. Ежедневно на объекте задействованы 15 рабочих и пять машин спецтехники.

Протяженность новой дороги составит около 500 метров. Она значительно улучшит транспортную доступность жилого комплекса «Восточный», садовых товариществ «Лесная полянка» и «Птичка», а также парка и улицы Киово.

Полное завершение работ запланировано на конец 2025 года.