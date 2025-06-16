Глава Лобни проверила строительство надземного перехода у Кольцевой улицы
Пешеходный переход продолжают строить в Лобне на месте «народной тропы». Накануне ход работ проинспектировала глава городского округа Анна Кротова.
Ранее жители частного сектора переходили здесь дорогу, ставя под угрозу свои жизнь и здоровье. Длина нового перехода составит 80 метров, ширина — четыре метра.
«Ближайшие переходы, оборудованные системами безопасности, находятся достаточно далеко, поэтому люди предпочитают пройти по железнодорожным путям. С 2019 по 2024 годы на этом участке погибли 5 человек», — сказала Анна Кротова.
Специалисты уже построили фундамент перехода. Сейчас они собирают пролеты, переустраивают коммуникации РЖД, попадающих в границу работ, и монтируют металлоконструкции павильонов.
Каждый день на площадке работают 20 специалистов и четыре единицы техники. Монтировать пролет будут в том числе ночью между движением электричек. Завершить все работы должны в третьем квартале этого года.