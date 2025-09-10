Глава Лобни проверила строительство дорог в округе

Комиссия оценила ход работ по возведению дорожных объектов в Лобне. Специалисты побывали на ключевых точках и пообщались с подрядчиками.

В комиссию вошли глава городского округа Лобня Анна Кротова и первый заместитель министра транспорта Московской области Алексей Кучеров. Так, рабочие уже начали перекрывать кровлю на надземном переходе, который соединит улицы Полевая и Кольцевая.

«К сожалению, есть отставание от графика. Подрядчику дано две недели на то, чтобы наверстать упущенное и исправить ситуацию», — сказала Анна Кротова.

Динамично идет возведение продолжения Северного обхода — подъезда к улице Гагарина. В октябре здесь начнут укладывать асфальт. Также скоро займутся освещением участка.

Проверяющие побывали и на Лобненском шоссе. Здесь подрядчику сделали замечания по соблюдению чистоты вдоль дороги. Специалисты пообещали начать вывозить грунт уже со следующей недели, а с 16 сентября менять поврежденный бортовой камень.