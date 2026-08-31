Глава Лобни проверила строительство детсада в микрорайоне Восточный

29 августа Анна Кротова посетила строительную площадку детского сада «Золотой петушок». Дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест и будет введено в эксплуатацию в 2027 году.

Сейчас подрядчик занимается монтажом наружных инженерных сетей, выносом канализации и кладкой наружных стен. Все необходимые материалы закуплены. По плану к концу сентября на объекте будет закрыт тепловой контур. Работы идут по графику.

Ранее на этом месте снесли старое здание детского сада, построенное в 1967 году. В 2025 году на участке началось возведение нового трехэтажного корпуса с бассейном.

Глава городского округа Лобня во время объезда микрорайона также обратила внимание на благоустроенный сквер возле железной дороги. Рабочие расчистили территорию и высадили деревья, благодаря чему место заметно преобразилось.