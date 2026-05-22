Глава Лобни проверила реставрацию храма в Киове

Масштабные реставрационные работы ведутся в храме Спаса Нерукотворного Образа. Руководитель муниципалитета Анна Кротова побывала на объекте, оценила его состояние и пообщалась с представителями подрядной организации.

Специалисты уже полностью демонтировали старые полы и перегородки на первом этаже, убрали изношенные трубы водоснабжения. Почти завершена выемка грунта, что позволит укрепить фундамент и подготовить основание для новых полов. Теперь начался один из самых кропотливых процессов — вычинка исторической кирпичной кладки.

В июне подрядчик планирует установить временную кровлю для защиты здания от осадков и приступить к реставрации стропильной системы. Параллельно рабочие начнут прокладывать современные инженерные коммуникации: отопление, кондиционирование и электрику.

Анна Кротова подчеркнула, что восстановление уникального памятника архитектуры, требует особого внимания и строжайшего контроля на всех этапах работ. Полностью завершить реставрацию Спасской церкви планируется в 2027 году.