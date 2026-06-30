Глава Лобни проверила ремонт ледового катка на улице Ленина

Глава Лобни Анна Кротова 30 июня проверила ход работ по ремонту Ледового катка. Центральный вход здания готов на 50%, после его ремонта специалисты приведут в порядок другие входные группы.

Монтаж новой холодильной установки завершен полностью. Современное оборудование оснащено системой рекуперации, которая направляет излишки тепла от холодильного контура на нужды объекта, что позволяет экономить ресурсы. Новая установка работает значительно тише, создавая более комфортную атмосферу для спортсменов и зрителей.

Сейчас на объекте завершаются работы по уборке помещений. Каток расположен по адресу: улица Ленина, дом 65, строение 3. Он откроется для посетителей в сентябре 2026 года.

В этот же день глава проверила ход капитального ремонта многоквартирных домов. В 2026 году в программу капремонта в Лобне включены 64 многоквартирных дома.