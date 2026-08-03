Глава Лобни проверила ремонт Дворца культуры «Чайка»

Глава Лобни Анна Кротова в рамках традиционного обхода территорий 2 августа посетила Дворец культуры «Чайка», чтобы оценить ход ремонтных работ. Специалисты продолжают снимать старое напольное покрытие в зрительном зале и демонтировали старые кресла, а в ближайшее время приступят к ремонту сцены.

Кроме замены кресел и полов, в зрительном зале планируется обновить систему вентиляции и установить новые кинопроектор и экран. Завершить обновление дворца культуры планируется в конце августа.

«Работы идут по графику. Последовательно приводим в порядок все городские сферы: от учреждений и общественных пространств до инфраструктуры», — отметила Анна Кротова.

В начале года после масштабного ремонта открылся Дом культуры «Луговая»: там заменили напольное покрытие, обновили настенные поверхности, модернизировали конструкцию сцены, установили комфортабельные кресла и техническое оснащение зала, позволяющее проводить спектакли, концерты и другие мероприятия любого формата.