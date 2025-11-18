Глава Лобни проверила ремонт дома № 4 на Текстильной улице

Руководитель муниципалитета оценила объем выполненного и пообщалась с прорабом объекта. Антигрибковая обработка здания полностью завершена. На 50% выполнены работы по нанесению морозостойкой грунтовки глубокого проникновения. Параллельно ведутся штукатурные работы, а также ремонт кирпичной кладки и тяг.

Анна Кротова также проинспектировала ремонт опорного пункта полиции, расположенного в Красной Поляне.

В микрорайоне продолжается косметический ремонт библиотеки. Особое внимание будет уделено дизайну помещения. Одну из стен в зале выдачи книг покрасят в малиновый цвет и разместят на ней цитаты о книгах и тематическую картину. Все ремонтные работы на объекте планируют завершить в течение недели.