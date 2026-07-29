Глава Лобни проверила работу двух автобусных маршрутов

Планомерная работа по развитию транспортной инфраструктуры продолжается в Лобне. Глава муниципалитета Анна Кротова вместе с представителем перевозчика и жителями проинспектировала работу автобусных маршрутов № 4 и № 9.

Сначала проверяющие проехали по маршруту № 4 от остановки «Больница» до «Площади», а затем пересели на автобус № 9. Глава Лобни пообщалась с пассажирами и выслушала их мнение о работе маршрутов. Анна Кротова рассказала, что серьезных нареканий к соблюдению расписания нет, а отклонения минимальные — пределах нескольких минут.

«Продолжаем усиливать контроль над графиками, понимая, что осенью нагрузка вырастет, а зимой на движение дополнительно влияет дорожная ситуация и погодные условия», — отметила руководитель муниципалитета.

Глава Лобни передала перевозчику замечания от жителей, касающиеся внутреннего состояния транспорта и взяла этот вопрос на личный контроль.

За последний год на территории городского округа реализовали ряд важных проектов, направленных на повышение комфорта и безопасности перевозок. На маршруты вывели 12 новых автобусов. Количество пассажиров выросло на 576 тысяч, а число жалоб снизилось на 46%.