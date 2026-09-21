Глава Лобни проверила капремонт многоквартирных домов

Руководитель муниципалитета Анна Кротова вместе с коллегами и представителями подрядных организаций провела 20 сентября рабочий выезд. Целью проверки было качество исполнения и соблюдение графиков ремонта многоквартирных домов в округе.

В доме № 5 на Аэропортовской улице подрядчик ведет ремонт панельного фасада. Работы планируют завершить в ноябре текущего года. Параллельно в доме меняют оба лифта: пассажирский и грузопассажирский.

В доме № 3 по улице Чкалова специалисты проводят капитальный ремонт плоской кровли. На данный момент выполнено около 65% объема работ. Их завершение планируется до конца сентября.

Дом № 12 на улице Чайковского находится в высокой степени готовности. Обновлен фасад, заменены внутридомовые системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения, приведены в порядок фасадный и внутренний газопроводы. Заканчивается установка узла учета тепла и горячей воды. Замена узла учета ХВС планируется в текущем году.

Анна Кротова обратила внимание и на текущее содержание домов управляющими компаниями. Ответственным лицам были сделаны замечания по ряду моментов. Зафиксировали также обращения жителей по благоустройству придомовых территорий. Глава Лобни подчеркнула, что держит на постоянном контроле ход капитального ремонта МКД.