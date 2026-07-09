Глава Лобни проверила капремонт коррекционной школы

Глава Лобни Анна Кротова 9 июля проверила ход капитального ремонта коррекционной школы. В прошлом году учреждение переехало в новое здание, где для учеников уже отремонтировали классы, столовую и раздевалки.

Сейчас работы ведутся во втором крыле. На данный момент полностью заменены системы отопления и водоснабжения, установлена новая вентиляция и обновлена кровля над спортзалом. В самом зале осталось уложить напольное покрытие. В школьной галерее появится новая плитка на пол и стены. Кроме того, в школе открылась вторая столярная мастерская, оснащенная современным лазерным станком. На следующей неделе планируют завершить ремонт спортзала.

«Сегодня в коррекционной школе обучаются более 200 детей. Их успехи подтверждаются многочисленными наградами: ученики ежегодно становятся обладателями премии губернатора, а также победителями и призерами проекта „Адаптированная олимпиада Абсолют“», — отметила Анна Кротова.

В этот же день глава посетила пришкольный лагерь на базе лицея «Авиатика», чтобы убедиться в качестве организации досуга. Она пообщалась с детьми и педагогами, оценила питание и условия.

«Убедилась, что летний отдых наших детей организован на высоком уровне. Для детей созданы все необходимые условия: в их распоряжении просторные актовый и спортивные залы, а также оборудованные комнаты отдыха», — рассказала Анна Кротова.