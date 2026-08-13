Глава Лобни проверила капремонт домов на улице Ленина

13 августа Анна Кротова проинспектировала ход работ в домах № 1 и № 5. На обоих объектах подрядчики ведут работы по обновлению фасадов и кровель.

В доме № 1 уже приступили к обновлению фасада. В этом году здесь также отремонтируют кровлю и фундамент, усилят гидроизоляцию.

В доме № 5 капитально ремонтируют фасад и кровлю. Цветовое решение жители согласовали заранее: фасад будет светло-серым с оранжевыми акцентами. На следующий год запланировано обновление внутренних инженерных систем.

Электросеть, к которой подключен дом, включена в программу повышения надежности «Мособлэнерго». Кабель проложат под землей без вскрытия асфальта — это позволит провести работы с минимальными неудобствами для жителей.

Анна Кротова обратила особое внимание на культуру производства работ. Подрядчики обязаны соблюдать требования безопасности, работать в касках, содержать площадку в порядке и иметь необходимый запас материалов.

Всего в этом году Фондом капитального ремонта Московской области в Лобне запланировано 330 видов работ. На данный момент ремонт идет в 36 многоквартирных домах. По 16 адресам работы уже выполнены, еще по восьми — завершены и проходят проверку Управления технического надзора капитального ремонта.