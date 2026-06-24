Глава Лобни проверила капитальный ремонт школы № 3

Для жителей Лобни школа № 3 имени героя Советского Союза Василия Борисова не просто здание, а настоящая альма-матер. Многие родители, которые не только водили туда детей, а учились сами, вернулись в родные стены вместе с главой округа Анной Кротовой, чтобы увидеть преображение учебного заведения.

Монументальная живопись уже видна на стенах школы, где изображены важные моменты биографии Василия Борисова. Художественное решение реализовали в рамках губернаторского проекта «Культурные коды Подмосковья». Помимо росписи, в здании появились очертания классов с яркими стенами, а также специализированные кабинеты для уроков химии и физики.

Фасадные работы уже завершаются. Основной упор делают на внутреннюю отделку. Родителям показали современный пищеблок, где будут кормить детей. Для школы также закупят новую мебель и оборудование.

Уже 1 сентября школа площадью более 4 тысяч квадратных метров откроет двери для 650 детей.