Глава Лобни проверила капитальный ремонт двух школ

Обновление сразу двух образовательных учреждений полным ходом ведется в Лобне. За соблюдением графика строго следят в администрации — глава округа Анна Кротова регулярно приезжает на стройплощадку, чтобы убедиться в том, что все работы выполняются качественно и в срок.

Первый звонок в школе № 2 прозвенел почти полвека назад. Здание, построенное в 1978 году, преображается на глазах. Самые строгие эксперты — родители — не перестают удивляться столь масштабным изменениям: от прежней школы остались только стены.

«Мы очень счастливы, что наши дети будут теперь ходить в новую школу с прекрасным ремонтом. Все под большим контролем руководства города, за это им огромное спасибо. 1 сентября очень близко, и мы должны начать его с прекрасным настроением, получив то, что мы так долго ждали», — отметила жительница Лобни Мария Воробьева.

В здании заменили окна, двери, инженерные коммуникации, в том числе электрические кабели, полностью обновили фасад и кровлю и приступили к отделочным работам. Подход у строителей комплексный. В плане капитального ремонта — не только реконструкция здания, но и благоустройство территории.