Глава Лобни проверила готовность коммунальной техники к зиме

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела традиционный смотр коммунальной техники. В 2025 году очищать территории муниципалитета будут тракторы, самосвалы, минипогрузчики — около 40 единиц специализированного транспорта.

«В этом году парк коммунальной техники городского округа пополнился двумя тракторами, экскаватором-погрузчиком, минипогрузчиком, четырьмя „Газелями“ и илососом. Кроме того, в ближайшие две недели к ним присоединятся автовышка и погрузчик», — отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Транспорт оснастили навесным оборудованием, чтобы оперативно реагировать на изменения погоды. Закуплены противогололедные материалы. Специалисты обеспечены спецодеждой, инвентарем и инструментами.