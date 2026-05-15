Глава Лобни проверила благоустройство пруда «Москвич» и сквера Депо

В Лобне начались работы по преображению двух общественных пространств — зоны отдыха у пруда «Москвич» и сквера Депо. 15 мая объекты проверила рабочая группа под руководством главы муниципалитета Анны Кротовой.

На пруду «Москвич» специалисты прокладывают новые сети электроснабжения, демонтируют старые опоры освещения и готовят основание для пешеходных дорожек с садовым бордюром. Рабочие освобождают территорию от мелколесья и аварийных деревьев. Здесь появится новый газон.

«Уже в этом году обе площадки обретут современный облик и станут еще более комфортными для прогулок и досуга жителей. Особое внимание уделяем практичности и долговечности. Под всеми дорожками будут проложены дренажные трубы для эффективного водоотведения», — отметила Анна Кротова.

Для работ на воде задействуют плавучий экскаватор — на пруду появится остров со смотровой площадкой. Рядом откроется кафе с зоной отдыха, шезлонгами и причалом для проката лодок. Подрядчик приступит к этому этапу на следующей неделе.

В сквере Депо также начался важный этап: рабочие обустраивают основания для новой сети пешеходных дорожек. Завершить работы планируется до конца третьего квартала 2026 года.