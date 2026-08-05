Глава Лобни провела заседание штаба по подготовке к отопительному сезону

4 августа в администрации городского округа Лобня под председательством главы муниципалитета Анны Кротовой состоялось заседание штаба ЖКХ, посвященное готовности объектов теплоснабжения и жилищно-коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. По итогам совещания отмечено, что подготовка ведется с опережением графика, а ресурсоснабжающая организация «ТЭК-10» переведена на усиленный режим работы для обеспечения стабильной подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения.

В рамках подготовки к отопительному сезону планово-профилактические ремонты завершены на 8 из 11 муниципальных котельных. Сокращение сроков отключений для проведения работ до 8 дней позволило минимизировать дискомфорт для жителей в межсезонье. На котельной «Красная поляна» продолжается активный монтаж трех новых котлов, после завершения которого объект будет фактически обновлен, что повысит надежность и мощность теплоснабжения прилегающих микрорайонов.

Все 20 центральных тепловых пунктов (ЦТП) городского округа прошли необходимую диагностику и полностью готовы к эксплуатации. Капитальный ремонт трубопроводов отопления завершен досрочно, подрядные организации уже приступили к перекладке сетей, запланированных на 2027 год, что создаст дополнительный запас прочности инфраструктуры.

Проверка внутриквартирного газового оборудования выполнена на 83% от общего объема, работа в этом направлении ведется на постоянном контроле для обеспечения безопасности жителей. Анна Кротова подчеркнула, что основная задача — пройти зимний период с устойчивыми параметрами тепла и горячей воды в каждом доме, и поблагодарила коммунальные службы за профессионализм и ответственный подход. Глава муниципалитета продолжает держать все этапы подготовки к отопительному сезону на личном контроле.