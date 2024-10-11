Глава Лобни провела выездную встречу с жителями микрорайона Букино

Администрация городского округа провела в выездном формате прием жителей микрорайона Букино. Более 80 горожан пришли обсудить актуальные вопросы и планы развития муниципалитета.

Глава округа Анна Кротова рассказала, что в микрорайоне запущен новый автобусный маршрут № 17. Он стал удобным для учеников и родителей лицея «Авиатика», так как при составлении расписания движения было учтено время окончания занятий в учебном заведении.

В парке «Река времени» будут посажены новые деревья: тополя, ясени, туя, рябина и сирень. В декабре здесь откроется ледовый каток, вход на который будет бесплатным.

Около детского сада «Самолетик» в рамках благоустройства территории начали устанавливать навесы и скамейки.

Руководитель муниципалитета также сообщила, что более 100 многоквартирных домов города попали в программу капремонта на 2024–2025 годы, 26 из них находятся в Букино.

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