Глава Лобни провела выездной прием жителей в микрорайоне Москвич

Жители микрорайона Москвич поучаствовали в выездном приеме администрации Лобни. Они оставили более 40 обращений. Среди самых популярных тем — ЖКХ и благоустройство территорий.

Анна Кротова рассказала, какие изменения произошли, а также что запланировано. С 10 сентября подрядчик приступит к обустройству подогрева футбольного поля на стадионе «Москвич». Работы завершат в октябре.

В Лесопарке планируют модернизировать игровые зоны. Также в микрорайоне откроют новый молодежный центр с образовательными и досуговыми программами.

У пруда «Москвич» построят кафе с пирсом, обзорные площадки и амфитеатр. К благоустройству приступят в декабре 2025 года.

Отметим, для решения более сложных задач Анна Кротова лично посетит все объекты.