Глава Лобни провела встречу с жителями в Научном городке после пожара

4 августа в результате происшествия в многоквартирном доме городского округа Лобня пострадали жилые помещения. Глава муниципалитета Анна Кротова держит ситуацию на личном контроле, на месте организована работа экстренных служб и пункт временного размещения.

В первые часы после случившегося пожарные, сотрудники полиции и местные жители оперативно приступили к оказанию помощи. На базе Дома культуры «Луговая» развернут пункт временного размещения, где пострадавшие обеспечены спальными принадлежностями и питанием. Заместители главы, сотрудники управляющей компании и руководитель ДК «Луговая» регулярно докладывают обстановку и потребности граждан.

В ходе встречи с жителями глава округа обозначила приоритетные направления ремонтных работ. Первоочередная задача — закрыть тепловой контур здания: восстановить оконные и дверные блоки. На эти цели из резервного фонда главы выделено финансирование.

В настоящее время в доме обеспечена подача холодной и горячей воды, работают лифты, возобновлена подача газа. Электричество подано в квартиры до пятого этажа. Для просушки помещений на верхних этажах потребуется несколько дней, после чего там также будет восстановлена подача электроэнергии.

Жильцам, чьи квартиры получили серьезные повреждения, до завершения ремонта предоставят жилье из маневренного фонда. Вопросы компенсаций будут рассматриваться адресно с участием специальной комиссии.

Анна Кротова подчеркнула, что понимает, каким сильным стрессом случившееся стало для людей, и лично прибыла на место для встречи с пострадавшими. Достигнута договоренность о повторном визите главы в октябре, до этого времени с жителями будет поддерживаться постоянная связь.