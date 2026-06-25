Глава Лобни провела встречу с жителями микрорайона Луговая

В Доме культуры микрорайона Луговая в Лобне прошла выездная администрация. Прием жителей вели глава округа Анна Кротова, депутаты Государственной и Московской областной думы, представители профильных служб, а также ветеран специальной военной операции.

Перед началом приема Анна Кротова рассказала о результатах работы в микрорайоне за последнее время и планах по дальнейшему развитию территории.

«С домом культуры мы не закончили, мы хотим еще дальше двигаться, значит, сегодня мы скоро уже начнем, мы сделаем ремонт площади перед Домом культуры, ремонт, конечно же, крыльца, фасада и вот этой вот библиотеки, которая находится здесь в фойе», — отметила глава округа.