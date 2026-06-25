Глава Лобни провела встречу с жителями микрорайона Луговая
В Доме культуры микрорайона Луговая в Лобне прошла выездная администрация. Прием жителей вели глава округа Анна Кротова, депутаты Государственной и Московской областной думы, представители профильных служб, а также ветеран специальной военной операции.
Перед началом приема Анна Кротова рассказала о результатах работы в микрорайоне за последнее время и планах по дальнейшему развитию территории.
«С домом культуры мы не закончили, мы хотим еще дальше двигаться, значит, сегодня мы скоро уже начнем, мы сделаем ремонт площади перед Домом культуры, ремонт, конечно же, крыльца, фасада и вот этой вот библиотеки, которая находится здесь в фойе», — отметила глава округа.
Жительница Луговой Алла Герловина обратилась за консультацией по вопросу оформления налоговых льгот на земельный участок, доставшийся по наследству. Она поблагодарила специалиста за помощь, отметив, что вопрос был решен оперативно, а ей дали письменные рекомендации.
«Люди сообщают свои запросы, это касается и воды, и канализации, и дорог, и подъездов, и пешеходных зон, и движения. Большое количество уже благодарностей, связанных с решениями транспортных проблем», — отметил депутат Госдумы Денис Кравченко.
Многие обращения касались состояния зеленых насаждений. Директор муниципального учреждения «Уютный город» Михаил Хачьян сообщил, что жители жалуются на деревья, загораживающие окна. До 15 июля комиссионно обследуют сухостой и проведут опиловку и кронирование деревьев.
Выездные встречи остаются одной из самых востребованных форм общения между администрацией и жителями. На все вопросы дали ответы и предложили решения.