Глава Лобни провела встречу с проектировщиками сквера Защитников Москвы

Вместе с руководителем муниципалитета Анной Кротовой в обсуждении проекта участвовала инициативная группа жителей микрорайона Депо. Встреча прошла на месте будущего сквера, что позволило наглядно продемонстрировать, где будут расположены новые объекты.
Жители отметили, что у них вызывает беспокойство скопление воды на территории будущего сквера. В рамках проекта предусмотрено устройство дренажа и ливневой канализации, что поможет решить эту проблему.
Дорожки в сквере будут спроектированы так, чтобы горожане могли легко добираться до пешеходных переходов. Особое внимание было уделено сохранности яблоневого сада. Жителей заверили, что плодовые деревья останутся на своих местах. Рядом с ними обустроят детскую и спортивную площадки.
После завершения работ общественное пространство станет пятым парком на территории муниципалитета.
Подробнее с проектом благоустройства сквера Защитников Москвы можно ознакомиться по ссылке.
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