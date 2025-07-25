Глава Лобни провела встречу с председателями советов домов

Главной целью открытого диалога руководителя муниципалитета Анны Кротовой и старших по домам стало обсуждение насущных вопросов жилищно-коммунального хозяйства и перспектив развития Лобни. Во встрече также приняла участие председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья Олеся Тыщенко.

На собрании обсудили текущее состояние сферы жилищного-хозяйства, подготовку домов к осенне-зимнему сезону и планы по благоустройству городского округа.

Анна Кротова подчеркнула важность активной позиции управляющих компаний: помимо качественного содержания домов им нужно наладить эффективную коммуникацию в домовых чатах, оперативно реагируя на каждую заявку и пожелание жильцов.

«Это мероприятие — значимый шаг к построению открытого диалога и совместному решению всех вопросов, стоящих перед городом», — отметила руководитель муниципалитета.