Глава Лобни провела встречу с председателями советов домов

Главной целью открытого диалога руководителя муниципалитета Анны Кротовой и старших по домам стало обсуждение насущных вопросов жилищно-коммунального хозяйства и перспектив развития Лобни. Во встрече также приняла участие председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья Олеся Тыщенко.
На собрании обсудили текущее состояние сферы жилищного-хозяйства, подготовку домов к осенне-зимнему сезону и планы по благоустройству городского округа.
Анна Кротова подчеркнула важность активной позиции управляющих компаний: помимо качественного содержания домов им нужно наладить эффективную коммуникацию в домовых чатах, оперативно реагируя на каждую заявку и пожелание жильцов.
«Это мероприятие — значимый шаг к построению открытого диалога и совместному решению всех вопросов, стоящих перед городом», — отметила руководитель муниципалитета.
Игры и мастер-классы пройдут в парках Воскресенска на следующей неделе
Еще 60 километров новых тротуаров постоят в Подмосковье по нацпроекту
В Москве осудили банду, похитившую недвижимость на 500 миллионов рублей
Ветераны СВО из Павловского Посада выступят на чемпионате «Абилимпикс»
Пожар вспыхнул в жилом доме на Загородном шоссе в Москве
Глава Мытищ проверила строительство детского сада в микрорайоне Перловка
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте