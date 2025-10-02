Глава Лобни провела встречу с предпринимателями

По словам Анны Кротовой, в Лобне открывают новые предприятия, запускают инновационные производства.

«Мы объединены общей целью — развивать наш город, делая его еще более комфортным для жизни и работы», — добавила руководитель муниципалитета.

Мероприятие провели в неформальной обстановке. Для участников подготовили насыщенную программу.

Начальник Управления поддержки и развития предпринимательства Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Андрей Костин представил обзор мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Директор департамента «Штаб по защите бизнеса в Московской области» АНО «Агентство инвестиционного развития» Виталий Еремин рассказал о возможностях Центра управления регионом «Бизнес». Организация помогает предпринимателям и инвесторам решать разнообразные задачи. Сотрудники банков ВТБ и Сбербанк поделились с собравшимися информацией о современных финансовых сервисах, направленных на поддержку и ускорение развития бизнеса.

Отдельное внимание на встрече уделили теме здоровья. Главный врач Лобненской городской больницы Виктория Тен выступила с инициативой проводить выездную диспансеризацию сотрудников на предприятиях.

В конце мероприятия Анна Кротова поблагодарила участников за продуктивную беседу и подтвердила намерение администрации и дальше выстраивать конструктивное партнерство с бизнес-сообществом.