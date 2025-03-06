Глава Лобни провела совещание с руководителями городских предприятий

В Лобне состоялась масштабная встреча с руководителями местных предприятий, где обсудили вопросы господдержки и защиты бизнеса. Мероприятие прошло в актовом зале администрации под руководством главы города Анны Кротовой.

На встрече присутствовали представители областных департаментов и фондов поддержки предпринимательства, среди которых Александр Галушкин, Илья Юрченко, Михаил Иванов и Екатерина Звонкова.

Анна Кротова подчеркнула, что такие встречи проводятся регулярно, чтобы предприниматели могли напрямую задавать важные для них вопросы. Она также отметила, что лично посещает предприятия, чтобы быть в курсе их проблем и перспектив.

«Мы очень ценим вклад наших предпринимателей в развитие города, поддержку участников СВО и их семей, и всегда открыты к диалогу», — отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Напомним, в Подмосковье действует ряд мер поддержки для бизнеса, с полным перечнем которых можно знакомиться на инвестпортале региона.