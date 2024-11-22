Коммунальные службы в Лобне перешли на усиленный режим из-за снегопада

Анна Кротова провела совещание с коммунальными службами по подготовке к ухудшению погоды. Важнейшей задачей стало обеспечение чистоты на дорогах и во дворах города.

В связи с предсказанными неблагоприятными погодными условиями, глава Лобни Анна Кротова организовала видеоконференцию с дорожными службами и управляющими компаниями. Было решено начать работу в шесть утра, когда дворники и коммунальщики выйдут на улицы. Управляющие компании обязаны отчитаться о числе сотрудников, приступивших к уборке. Если ситуация потребует, снегоуборочная техника выйдет на улицы города в 7:30.

В условиях отрицательных температур на дороги будут наноситься противогололедные материалы. Дворники займутся обработкой входных групп многоквартирных домов, а специалисты приведут в порядок лестничные сходы на общественных пространствах. Также сотрудники администрации будут проверять, как проводятся работы по уборке дворов.

Под контролем остаются места, подверженные подтоплению, и состояние ливневых канализаций. Глава Лобни подчеркнула, что важно придерживаться графика работ. По ее словам, если все будет выполнено вовремя, город пройдет зимний период без крупных проблем.

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