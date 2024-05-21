Глава Лобни провела совещание по вопросам благоустройства в городе

Глава Лобни Анна Кротова обсудила вопросы благоустройства на встрече со своими заместителями и руководителями организаций. Также на совещании глава города подвела итоги уже проделанной работы.

В Лобне идет работа по обновлению контейнерных площадок. Из 14 запланированных площадок уже отремонтировано 6. Ремонт завершат к середине июня.

За неделю отремонтировали 49 входных групп и заделали межпанельные швы в 7 домах. Покрасили 45 контейнерных площадок, 450 урн и 6180 метров ограждений. На общественных территориях идет ремонт и замена резинового покрытия.

В Лобне уже отремонтировали улицы Рабочую и Можайского, заканчивают ремонт на Чехова. Во дворах делают ямочный ремонт и продолжают локальный ремонт дорог. Анна Кротова поручила выяснить, какие гарантийные обязательства есть по работам прошлого года.

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Продолжается реконструкция Центрального парка. Основная часть парка планируется к открытию 15 июля.

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