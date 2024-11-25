Глава Лобни Кротова провела встречу с представителями транспортных компаний

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела транспортный час с участием представителей транспортных компаний и Госавтоинспекции. Основные темы — работа перевозчиков, содержание дорог и подготовка к зимнему периоду.

На встрече перевозчики рассказали о жалобах пассажиров. Всем обратившимся уже даны ответы, а в автобусах «Мострансавто» появились схемы оплаты и QR-коды для подачи жалоб, если водители нарушают правила оплаты. Подрядчики, отвечающие за содержание дорог, обсудили уборку снега. У станции «Лобня» работы начнутся не позже семи утра.

Также идет реконструкция навеса на станции. По словам Анны Кротовой, специалисты уже окрасили часть конструкции и готовятся к ремонту крыши.

Еще одна важная тема — обустройство пешеходного перехода через железнодорожные пути у проезда Шадунца. Щебеночное основание уже готово, сейчас укладывают бетон и асфальт. Все работы планируют завершить до конца года.

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