Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с жителями по вопросам субсидий

Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с жителями города, чтобы обсудить вопросы, связанные с жилищным обеспечением и благоустройством. В ходе личного приема были решены проблемы, касающиеся как жилья, так и городской инфраструктуры.

Одна из многодетных семей обратилась к главе с просьбой помочь в получении жилищной субсидии после рождения седьмого ребенка. Специалисты подробно разъяснили необходимые шаги для оформления документов и предложили помощь в их сборе.

Еще один житель пожаловался на сломанную входную дверь в подъезде его дома. В ответ на его обращение сотрудники администрации сообщили, что дверь уже заказана и будет заменена в ближайшее время.

Кроме того, были обсуждены предложения по улучшению организации дорожного движения в микрорайоне Красная Поляна. В ближайшую субботу на проезжей части установят новые дорожные знаки, а участки, где часто возникает хаотичная парковка, будут находиться под контролем Госавтоинспекции.

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