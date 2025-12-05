Глава Лобни приняла участие в митинге к 84-й годовщине битвы за Москву

Члены делегации Московской области во главе с вице-губернатором региона, руководителем администрации губернатора Подмосковья Александром Чупраковым возложили цветы к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата». В торжественной церемонии также приняла участие глава городского округа Лобня Анна Кротова.

На митинге собрались представители правительства области, администраций муниципалитетов, ветеранских и общественных организаций.

«Для меня большая честь разделить этот момент с коллегами из Подмосковья. Вечный огонь у Кремлевской стены — это наша общая совесть и символ неугасимой памяти. Здесь особенно остро чувствуешь связь поколений и колоссальную цену Великой Победы», — отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Напомним, что на территориях, где сейчас располагается городской округ Лобня, шли основные бои за Москву. В память о том историческом периоде установили мемориал «Лобненский рубеж».