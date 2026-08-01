Глава Лобни приняла участие в детских выборах в досуговом центре
В досуговом клубе при доме кульутры «Красная Поляна» прошли настоящие выборы мэра «Улетных каникул». Кандидаты отстаивали свои программы, а глава округа Анна Кротова вручила победителю удостоверение.
«Улетные каникулы» — это летняя программа для детей, где каждый день насыщен событиями: от вокальных конкурсов до спортивных соревнований. На этот раз в клубе устроили выборы мэра с тайным голосованием и агитацией.
Кандидатами стали Анастасия Сахарова, москвич Иван Виндриевский, который каждое лето приезжает в Лобню к бабушке, и Михаил Березкин. Победил Михаил, который пообещал новые мультфильмы, пикники с трендовой музыкой и съемки видео для социальных сетей.
Анна Кротова вручила ему удостоверение, ленту победителя и сладкие подарки. Сама она тоже приняла участие в голосовании. Все участники остались довольны: впереди еще много летних развлечений.