01 августа 2026 12:42 Глава Лобни приняла участие в детских выборах в досуговом центре Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня Подмосковье

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В досуговом клубе при доме кульутры «Красная Поляна» прошли настоящие выборы мэра «Улетных каникул». Кандидаты отстаивали свои программы, а глава округа Анна Кротова вручила победителю удостоверение.

«Улетные каникулы» — это летняя программа для детей, где каждый день насыщен событиями: от вокальных конкурсов до спортивных соревнований. На этот раз в клубе устроили выборы мэра с тайным голосованием и агитацией.

Кандидатами стали Анастасия Сахарова, москвич Иван Виндриевский, который каждое лето приезжает в Лобню к бабушке, и Михаил Березкин. Победил Михаил, который пообещал новые мультфильмы, пикники с трендовой музыкой и съемки видео для социальных сетей.