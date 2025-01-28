Глава Лобни поздравила ветерана с Днем полного снятия блокады Ленинграда

В День полного освобождения Ленинграда от блокады глава города Лобня Анна Кротова и депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков посетили Софию Ивановну Кувыркову. Они передали ей подарки и открытку с пожеланиями от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Анна Кротова подчеркнула, что в Лобне проживают четыре жительницы блокадного Ленинграда, и выразила уважение всем, кто пережил эти тяжелые годы или отдал свою жизнь за свободу города.

Софии Ивановне было всего три года, когда началась война. Она с семьей пережила первую зиму блокады, а в 1942 году их эвакуировали в Алтайский край. После окончания войны семья вернулась в Ленинград. В 1960 году София Ивановна вышла замуж и переехала в Лобню, где живет до сих пор вместе с мужем.