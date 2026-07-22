Глава Лобни поздравила авиаторов с Днем защитников неба Москвы

22 июля отмечается День защитников неба Москвы. Глава городского округа Анна Кротова поздравила авиаторов и ветеранов, жизнь которых связана с авиацией.

Руководитель муниципалитета посетила городское кладбище Киово, где почтила память легендарного авиатора Василия Борисова и возложила цветы на его могилу.

Анна Кротова также поздравила тех, кто внес значительный вклад в развитие отечественной авиации — заслуженного пилота России, командира учебно-летного отряда, председателя профсоюза «Аэрофлота» Николая Изосимова и инженера гражданской авиации, ветерана «Аэрофлота» Николая Дуку.

Анна Кротова отметила, что для Лобни эта дата имеет особое значение, поскольку город, тесно связан с авиацией. «Здесь живут и работают люди, посвятившие свою жизнь небу. Спасибо за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие авиации», — сказала глава Лобни.

День защитников неба Москвы установлен в память о подвиге летчиков, зенитчиков и бойцов ПВО, отразивших первый массированный авианалет на столицу в 1941 году. Идея праздника принадлежит легендарному советскому актеру Юрию Никулину — фронтовику, служившему в войсках ПВО.