Глава Лобни посетила завод металлоконструкций

Глава Лобни Анна Кротова 2 августа посетила завод металлоконструкций «СПЕЦпрокат», работающий в городе с 2001 года. На предприятии трудятся более 100 специалистов.

Производственная площадка занимает 5,5 гектара, общая площадь цехов и складов составляет 25 тысяч квадратных метров.

В ходе визита глава осмотрела цеха и оценила производственные мощности. Она отметила, что завод оснащен современным высокопроизводительным оборудованием. В цехе конструкций из черного металла производят арматурные каркасы, балки, закладные детали, стойки, ригели фахверка, связи и прогоны, металлические лестницы и двери, временные и стационарные ограждения. Отдельно Анна Кротова отметила цех легких стальных тонкостенных конструкций, где автоматизированное оборудование позволяет выпускать широкий ассортимент профилей толщиной от 0,7 до 4 миллиметров.

Предприятие также выполняет услуги по обработке металла: сварку, резку, сверление и другие работы. По итогам осмотра глава обсудила с директором планы по расширению и вопросы взаимодействия с администрацией.

«Такие заводы — это рабочие места, налоги в бюджет и участие в строительных проектах. Наша задача — быть на связи с бизнесом, помогать решать вопросы и создавать условия для роста», — отметила Анна Кротова.

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