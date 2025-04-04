Глава Лобни подписала соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья

Администрация городского округа приняла участие в подписании соглашений с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья. Мероприятие прошло в областном Доме правительства.

Глава Анна Кротова и команда администрации сделали еще один шаг к поддержке участников спецоперации — подписано соглашение с Ассоциацией, которая направлена на социализацию ветеранов боевых действий. В церемонии принял участие Александр Бронников, который возглавит местное отделение в Лобне.

Организация была создана по инициативе президента России Владимира Путина и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее основная цель — помогать участникам СВО, вернувшимся с фронта.

«Мы продолжим вести работу по поддержке наших бойцов и их семей. Общими усилиями сделаем все, чтобы каждый вернувшийся боец нашел применение своим знаниям на „гражданке“, чтобы каждому была оказана необходимая помощь», — отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.