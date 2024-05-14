Глава Лобни почтила память погибших на СВО | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 21:06 Глава Лобни почтила память погибших на СВО Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360 в

Глава Лобни Анна Кротова и ее заместитель Владимир Зиновьев почтили память погибших в ходе спецоперации. Они возложили цветы к могилам погибших.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе со своим заместителем Владимиром Зиновьевым посетили Луговское кладбище. Они почтили память погибших на специальной военной операции и возложили цветы к могилам лобненцев.

Реклама

Также Анна Кротова и Владимир Зиновьев посетили могилу бывшего первого заместителя главы городского округа Лобня Анны Кумановой, она внесла большой вклад в развитие города.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».