Глава Лобни поблагодарила предприятие за помощь в оснащении семейного центра

Ведущий российский производитель картонной упаковки для напитков оказал поддержку особенным детям. Компания отремонтировала и оборудовала блок первого этажа в Семейном центре «Дмитровский» на Авиационной улице в Лобне.

Там были созданы современные кабинеты для логопеда, дефектолога, психолога и педагога дополнительного образования. Новые помещения оснастили интерактивным оборудованием, что позволит проводить занятия с детьми на более высоком уровне. Общая площадь отремонтированных помещений составила более 100 квадратных метров.

30 апреля на открытии обновленного пространства присутствовала глава городского округа Анна Кротова. Она поблагодарила представителей компании за ответственный подход к развитию территорий округа.

Предприятие активно участвует в жизни Лобни. Так, в прошлом году при его поддержке на общественных пространствах были установлены скамейки и урны, а для детей и спортсменов созданы современные площадки.