Глава Лобни оценила капремонт дома на Молодежной улице

Жители построенного четверть века назад 10-этажного дома жаловались на протечки, и в этом году здесь провели капитальный ремонт. Руководитель муниципалитета Анна Кротова лично оценила качество выполненных работ.

В следующем году капитальный ремонт на Молодежной продолжится, и жители даже подписали коллективное письмо с благодарностью за оперативное реагирование на их просьбы. Такой же документ главе Лобни вручили жители дома на улице Ленина, где работы уже завершили.

Подход у строителей комплексный: полностью обновляют крыши и подвалы, ремонтируют системы электро- и водоснабжения, центрального отопления и канализации и, конечно, приводят в порядок фасад. Причем, не просто штукатурят стены, а уделяют внимание цоколю, балконам и входным группам. Немаловажный момент — цветовая гамма, которую обязательно согласовывают с жителями и стараются вписать в общий архитектурный облик города.