Глава Лобни оценила капремонт дома на Молодежной улице
Жители построенного четверть века назад 10-этажного дома жаловались на протечки, и в этом году здесь провели капитальный ремонт. Руководитель муниципалитета Анна Кротова лично оценила качество выполненных работ.
В следующем году капитальный ремонт на Молодежной продолжится, и жители даже подписали коллективное письмо с благодарностью за оперативное реагирование на их просьбы. Такой же документ главе Лобни вручили жители дома на улице Ленина, где работы уже завершили.
Подход у строителей комплексный: полностью обновляют крыши и подвалы, ремонтируют системы электро- и водоснабжения, центрального отопления и канализации и, конечно, приводят в порядок фасад. Причем, не просто штукатурят стены, а уделяют внимание цоколю, балконам и входным группам. Немаловажный момент — цветовая гамма, которую обязательно согласовывают с жителями и стараются вписать в общий архитектурный облик города.
«Планы по Лобне у нас очень большие. Если проблемы есть, то они решаются в рабочем порядке. Очень благодарен Анне Владимировне за то, что она лично включается в проблемы капремонта. Вместе с ней мы проводим еженедельные штабы. Все вопросы, которые у нас возникают, поднимаем и решаем», — рассказал руководитель проекта Фонда капитального ремонта Московской области Денис Лебедев.
В этом году в Лобне по нацпроекту «Жилье и городская среда» и региональной программе капитального ремонта полностью обновили более полусотни домов. В плане на следующий год — примерно столько же. Обязательным условием остается мнение жителей, чьи предложения и пожелания непременно учитывают при планировании и проведении работ. А это позволяет сделать отремонтированные дома настоящим украшением города, в котором комфортно и приятно жить.