Лагерь «Литвиново» примет 49 детей из Лобни | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 20:24 Лагерь «Литвиново» примет 49 детей из Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Анна Котова провела совещание с заместителями, чтобы обсудить итоги оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона и главами муниципалитетов.

Одним из вопросов стала летняя оздоровительная кампания и льготы, предоставляемые детям, чьи отцы находятся в зоне Специальной военной операции.

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В Лобне летом будет действовать девять городских лагерей. Для детей граждан, мобилизованных, призванных военными комиссариатами и призывными комиссиями по мобилизации граждан, путевки предоставляются бесплатно. Заявки продолжают поступать, в том числе и от льготных категорий граждан. 49 детей из Лобни отправятся в подмосковный лагерь «Литвиново».

«В Лобне асфальтируем муниципальные дороги — до 21 мая завершим ремонт улиц Чехова, Рабочей и Можайской. На этой неделе запланировали работы по ямочному ремонту во дворах по Физкультурной, Ленина и Юбилейной», — поделилась Анна Котова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Кроме того, губернатор отметил важность обеспечения экологической безопасности. Содержание объектов торговли, контейнерных площадок и других потенциально опасных мест необходимо привести в соответствие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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