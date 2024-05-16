Глава Лобни Кротова встретилась с жителями микрорайона Луговая | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 18:37 Глава Лобни Кротова встретилась с жителями микрорайона Луговая Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Анна Кротова вместе с коллегами и директором ВНИИ кормов Олегом Разиным провела осмотр микрорайона Луговая и посетила Шуховскую башню. Представители администрации обсудили с жителями вопросы развития микрорайона.

Анна Владимировна отметила, что Шуховскую башню необходимо покрасить и укрепить, ведь это уникальное сооружение является историческим памятником и символом Лобни.

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Представители администрации также посетили местный дом культуры, уголок библиотеки и двор, где ранее проводились мероприятия на свежем воздухе. Там прошла встреча с жителями, на которой обсудили возможность создания новых маршрутов по микрорайону, состояние дорог, очистка рек и переподключение очистных сооружений микрорайона.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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